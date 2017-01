Dopingsünderin Maria Scharapowa wird nach Ablauf ihrer 15-monatigen Sperre am 26.April ihr Comeback beim WTA-Turnier in Stuttgart geben. Dies teilten die Organisatoren auf ihrer Homepage mit. Genau ab diesem Tag ist die 29-jährige Russin wieder spielberechtigt. Titelverteidigerin in der Schwaben-Metropole ist Angelique Kerber. Scharapowa war am 26.Januar 2016 während der Australian Open in Melbourne positiv auf die seit Jahresbeginn verbotene Substanz Meldonium getestet worden. Dies hatte sie auf einer Pressekonferenz am 7.März öffentlich gemacht.