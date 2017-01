Nach acht Jahren im Amt wird sich US- Präsident Obama in der Nacht zum Mittwoch mit einer Rede von den Amerikanern verabschieden. Nach Angaben aus dem Weißen Haus will der scheidende Präsident in seiner Ansprache in Chicago (3:00 Uhr MEZ) einen Ausblick auf die Herausforderungen kommender Jahre geben (Livestream der Rede auf www.heute.de). Obama wird am 20. Januar vom Republikaner Trump abgelöst werden. Der designierte US-Präsident will im Lauf des Mittwochs in New York eine Pressekonferenz geben. Es wäre seine erste seit Juli 2016.