Schalkes Europa-League-Rückspiel gegen PAOK Saloniki ist um einen Tag vorverlegt worden. Statt am Donnerstag (23. Februar) wird die Partie gegen die Griechen nun am Mittwoch, den 22.Februar, ausgetragen. Anstoß ist bereits um 18 Uhr. Das Hinspiel steigt am 16.Februar in Thessaloniki (21:05 Uhr). Grund für die Verschiebung ist laut Schalke-Mitteilung "die besondere Situation in Nordrhein-Westfalen" am ursprünglichen Spieltermin. Denn an diesem Tag ist "Weiberfastnacht" - und da werden die Sicherheitskräfte an anderen Stellen, vor allem in den Karnevalshochburgen, gebraucht.