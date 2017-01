Ohne Kapitän Uwe Gensheimer ist die Handball-Nationalmannschaft zur WM nach Frankreich gereist. Nach dem unerwarteten Tod seines Vaters befindet sich der Linksaußen weiter bei seiner Familie in Mannheim. Der Einsatz des 30-Jährigen im WM-Auftaktspiel am (17:45 Uhr) gegen Ungarn in Rouen ist ungewiss. "Wir stehen in engem Kontakt mit ihm, aber er entscheidet ganz allein", sagte Teammanager Oliver Roggisch. Alle anderen Spieler hätten die rund 600 Kilometer lange Busreise vom Trainingslager in Kamen nach Rouen am Mittwochmittag "gesund und munter" angetreten.