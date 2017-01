Drei Menschen sind bei einem Feuer in einem Hochhaus in Bad Dürrenberg ums Leben gekommen. 16 weitere wurden bei dem Brand verletzt, teilte die Polizei in Halle mit. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Etwa 80 Menschen mussten das elfgeschossige Mehrfamilienhaus verlassen. Sie kamen zunächst in den Räumen eines nahegelegenen Sozialdienstes unter. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst unklar.