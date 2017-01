Spanien ist mit einem deutlichen Sieg in die Handball-WM in Frankreich gestartet. Der Champion von 2005 und 2013 setzte sich in Metz nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Island 27:21 (10:12) durch. Polen dagegen startete mit einer Niederlage. Der WM-Dritte verlor in Nantes gegen den EM-Vierten Norwegen 20:22 (10:12). Ein Auftaktsieg gelang Slowenien (42:25 gegen Angola) und Mazedonien (34:30 gegen Tunesien) in der Gruppe B sowie Russland (39:29 gegen Japan) in der Gruppe A.