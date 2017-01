Ski-Rennläufer Aksel Lund Svindal droht wegen erneut aufgetretener Knieprobleme das vorzeitige Saison-Aus. Der Norweger hat sich in Behandlung begeben und muss die traditionsreiche Weltcup-Abfahrt in Wengen am Samstag auslassen. Das melden norwegische Medien. "Etwas ist nicht in Ordnung in meinem Knie, und ich muss herausfinden, was genau es ist, damit ich wieder so Skifahren kann, wie ich es mir vorstelle", sagte Svindal, "ich hoffe, es ist nichts allzu Ernstes." Svindal hatte sich im Januar 2016 in Kitzbühel einen Kreuzbandriss und Knorpelschaden im rechten Knie zugezogen.