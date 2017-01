Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler hat bei seinem Startelf-Debüt für seinen neuen Klub Paris SaintGermain direkt ein Tor erzielt. Der 26-Jährige traf beim 1:0 (1:0)-Sieg bei Stade Rennes mit einem sehenswerten Flachschuss nach Vorlage von Marco Verratti. Für Draxler war es nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Paris das erste Pflichtspiel von Beginn an. Im Ligapokal unter der Woche hatte der Weltmeister noch mit einer Oberschenkelblessur gefehlt. Auch der deutsche Torhüter Kevin Trapp stand bei PSG in der Liga zum zweiten Mal in Serie in der Startelf.