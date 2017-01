Ex-Weltmeister Kroatien hat bei der Handball-WM in Frankreich sein zweites Spiel gewonnen und behält die Führung in der deutschen Gruppe C. Der Titelträger von 2003 setzte sich in Rouen gegen Ungarn 31:28 (11:11) durch, zum Auftakt hatten sich die Kroaten gegen Saudi Arabien zu einem 28:23 gemüht. Am Freitag könnte es zwischen Kroatien und Deutschland zum Duell um den Gruppensieg kommen. Kroatien muss zuvor gegen Weißrussland und Chile antreten. Das DHB-Team bekommt es nach dem Sieg gegen Ungarn am Sonntag mit Chile, am Dienstag mit Saudi Arabien und am Mittwoch mit Weißrussland zu tun.