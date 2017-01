Serbien hat trotz Protesten eine Bahnverbindung in den von Serben dominierten Norden des Kosovos in Betrieb genommen. In Belgrad wurde ein von Russen hergestellter Zug auf die Reise geschickt, der mit serbischen Flaggen, Kirchen, Klöstern und mittelalterlichen Städten dekoriert war. Zudem stand auf dem Zug "Kosovo ist Serbien". Die kosovarische Regierung in Pristina sah in der Zugverbindung eine Provokation. Die Werbefahrt war die erste von der serbischen Hauptstadt in die nordkosovarische Stadt Mitrovica seit dem Krieg von 1998 bis 1999.