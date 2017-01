Island muss um den Einzug in die K.o- Phase der Handball-WM bangen. Der EM-13. musste sich in Metz gegen Tunesien mit einem 22:22 (11:13) begnügen und hat nach drei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. Deutschlands nächster Gruppengegner Saudi-Arabien verlor in Rouen gegen Weißrussland 26:29 (13:14) und damit auch das zweite WM-Spiel. Die DHB-Auswahl trifft am Dienstag auf das Tabellenschlusslicht. Panamerika-Meister Brasilien feierte in der FrankreichGruppe seinen zweiten Turniererfolg mit 27:24 (14:12) gegen Japan.