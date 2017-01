Die Anaheim Ducks haben trotz eines Scorerpunktes von Korbinian Holzer Holzer ihre Siegesserie im heimischen Honda-Center gegen die St. Louis Blues nicht ausbauen können. Die Ducks verloren in der NHL mit 1:2 nach Verlängerung. Für St.Louis war es der erste Sieg in Anaheim nach zehn Spielen seit dem 17.Oktober 2009. Holzer bereitete den Ausgleich der Ducks durch Rakell im zweiten Drittel vor. Berglund erzielte in der Verlängerung den Siegtreffer für die Blues. Anaheim bleibt trotz der Niederlage auf Play-off-Kurs. Die Ducks belegen in der Western Conference Patz drei.