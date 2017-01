Die Bundesliga soll in der abgelaufenen Saison 2015/2016 mit ihrem Umsatz erstmals die Drei-Millarden-Euro-Grenze geknackt haben. Dies berichtete der "kicker". Der Umsatz steigt seit über zehn Jahren stetig. 2014/2015 betrug er 2,62 Milliarden Euro - der elfte Rekord in Folge. Die DFL veröffentlicht ihre Zahlen am 26.Januar. Nach "Kicker"-Berechnungen haben die 18 Erstliga-Klubs insgesamt über drei Milliarden Euro eingenommen. Sowohl in der Champions League als auch bei der nationalen und internationalen Bundesliga-Vermarktung waren von 2015 an mehr Gelder ausgeschüttet worden.