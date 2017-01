Titelverteidiger Elfenbeinküste hat zum Start in den Afrika Cup einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team um den Berliner Bundesliga-Profi Salomon Kalou kam gegen Außenseiter Togo nur zu einem 0:0. Neben Kalou standen bei den überlegenen, aber meist glücklosen Ivorern auch der Ex-Stuttgarter Serey Die und Serge Aurier von Paris Saint-Germain in der Startelf. Togos Nationaltrainer Claude Le Roy setzte von Beginn an auf Stürmer Ihlas Bebou vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Weitere Gegner für beide Teams in der Gruppe C sind Marokko und Kongo.