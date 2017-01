Slowenien ist ins Achtelfinale der Handball-WM in Frankreich eingezogen. Mit einem 29:22 (16:10) gegen Mazedonien verbuchte der Vize-Europameister von 2004 in Metz den dritten Sieg im dritten Spiel und ist so in der Gruppe B nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. In Deutschlands Gruppe C holte Ungarn mit einem 34:29 (10:10) gegen Chile in Rouen seinen ersten Sieg und darf noch auf die K.o.-Runde hoffen. Auf Achtelfinal-Kurs liegt Ägypten, das Bahrain mit 31:19 (17:15) bezwang und sich seinen zweiten Turniersieg in der Gruppe D sicherte.