Nikias Arndt hat den Sieg auf der wegen Hitze verkürzten ersten Etappe der Tour Down Under in Australien knapp verpasst. Der 25-Jährige vom Team Sunweb mischte im Zielsprint lange mit, musste sich am Ende aber mit Rang 6 begnügen. Der Sieg in Lyndoch ging an die australische Radsport-Hoffnung Caleb Ewan. Wegen Temperaturen von über 40 Grad und heißer Winde war der Auftakt um 26,5 auf 118 Kilometer verkürzt worden. Der deutsche Top-Sprinter Andre Greipel, der die Tour 2008 und 2010 gewonnen hatte, ist ebenso wie Marcel Kittel oder Tony Martin in Australien nicht am Start.