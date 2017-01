Die am vergangenen Samstag ausgefallene Lauberhorn-Abfahrt von Wengen wird am Freitag, 27.Januar, um 13.05 Uhr (ZDF live) in Garmisch-Partenkirchen nachgeholt. Auf der legendären Kandahar-Piste wird es erstmals seit 2013 wieder den "Freien Fall" geben. Mit knapp 43 Grad (entspricht 92 Prozent) Gefälle ist dies der steilste Streckenabschnitt im alpinen Weltcup. Zuvor war beim alpinen Ski-Weltcup der Männer in Garmisch-Partenkirchen nur eine Abfahrt am Samstag (28.1.) geplant. Am Sonntag (29.1.) steht ein Riesenslalom auf dem Programm.