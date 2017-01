Die deutschen Handballer haben bei der WM in Frankreich vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Sigurdsson besiegte Außenseiter Saudi-Arabien standesgemäß mit 38:24 (21:13) und ist nach dem dritten Erfolg im dritten Spiel nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe C zu verdrängen. In den beiden noch ausstehenden Vorrundenspielen am Mittwoch gegen Weißrussland und am Freitag (beide 17.45 Uhr) gegen Kroatien geht es für den Europameister um den Gruppensieg und damit die beste Ausgangsposition für die am Wochenende beginnende K.o.-Runde.