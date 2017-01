Im Fall des verletzten Marcel Goc ist für die Adler Mannheim das Worst-Case- Szenario eingetreten. Wie der DEL-Klub mitteilte, fällt der Topscorer des siebenmaligen deutschen Meisters (neun Toren, 19 Vorlagen) für den Rest der laufenden Spielzeit aus. Der 33-jährige Goc erlitt am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel in Augsburg (2:3 n.V.) einen Kreuzbandriss, einen Außenbandanriss sowie eine schwere Knochenprellung und muss mindestens sechs Monate pausieren. Goc wird am Donnerstag in einer Straubinger Klinik von einem Kniespezialisten operiert.