Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer ist in die dritte Runde der Australian Open in Melbourne eingezogen. Allerdings musste der an Position 17 gesetzte Schweizer beim 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)- Sieg gegen den Qualifikanten Noah Rubin (USA) im dritten Durchgang zwei Satzbälle abwehren. Sein nächster Gegner ist Tomas Berdych (Nummer 10). Roger Federer könnte in Melbourne der älteste Spieler seit Ken Rosewall (1972) werden, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Der Australier hatte vor 45 Jahren im Alter von 37 Jahren und 62 Tagen den Titel bei seinem Heimspiel geholt.