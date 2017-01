Ägypten hat bei der Handball-WM in Frankreich das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Der Afrikameister besiegte in der Gruppe D in Paris Argentinien mit 31:26 (13:10) und ist mit sechs Punkten nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. Am Abend bezwang Dänemark die Mannschaft aus Bahrain mit 30:26 (17:13) und festigte mit acht Punkten die Tabellenführung. In der deutschen Gruppe C hat unterdessen Ungarn die Teilnahme an der K.o.- Phase nach einem 37:24 (17:10) gegen Saudi-Arabien fast sicher. Spielmacher Gabor Csaszar glänzte in Rouen mit neun Toren.