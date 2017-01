Leon Draisaitl hatte beim Sieg der Edmonton Oilers in der NHL entscheidenden Anteil: Beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Florida Panthers bereitete er den Siegtreffer durch Shootingstar Connor McDavid in der Overtime vor. Es war sein insgesamt 100.Scorerpunkt in der NHL (38 Tore/62 Assists). Für die Oilers war es der vierte Sieg nacheinander, sie sind derzeit Vierter in der Western Conference. Tobias Rieder stand für seine Arizona Coyotes von Beginn an auf dem Eis, die 3:6-Niederlage bei den Winnipeg Jets konnte er aber nicht verhindern.