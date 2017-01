Senegal hat sich als erstes Team für das Viertelfinale beim Afrika-Cup in Gabun qualifiziert. Das Team setzte sich in Franceville gegen Simbabwe mit 2:0 durch und kam in seinem zweiten Spiel in der Gruppe B zum zweiten Sieg. Sadio Mane vom FC Liverpool und Henri Saivet vom AS St. Etienne machten mit ihrem Doppel-Schlag in der neunten und 13.Minute schon früh alles klar. Dagegen muss die algerische Nationalmannschaft das frühe Aus fürchten. In ihrem zweiten Spiel unterlag der Mitfavorit mit dem Schalker Nabil Bentaleb ebenfalls in Franceville Tunesien mit 1:2 (0:0).