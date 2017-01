Skirennfahrer Klaus Brandner ist nach seinem Sturz auf der Streif in Kitzbühel noch am Donnerstag in München operiert worden. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Skiverbands. Man rechne damit, dass der 26-Jährige nach seinem Patellasehnenriss im linken Knie erst in sechs bis neun Monaten wieder auf Ski stehen könne. Bei der Operation sei zudem der Meniskus genäht worden. Brandner war am Donnerstag beim Abschlusstraining auf der Streif in Kitzbühel gestürzt. Bei der Ausfahrt des Steilhangs hatte er die Kontrolle verloren und war mit dem Rücken voraus in die Fangnetze gekracht.