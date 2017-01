Der FC Bayern hat das erste Spiel nach der Winterpause glücklich für sich entschieden. In Freiburg siegten die Münchner in der Nachspielzeit mit 2:1. Das Spiel in Freiburg hatte kaum bekommen, da stand es auch schon 1:0 für die Gastgeber: Haberer traf für den SC. Der FCB erhöhte danach den Druck, Chancen blieben aber zunächst aus. Erst in der 35.Minute traf Lewandowski zum 1:1. Auch in der zweiten Hälfte hielten die Freiburger leidenschaftlich dagegen, gestalteten die Partie ausgeglichen und erspielten sich gute Möglichkeiten. Doch Lewandowski besiegelte mit seiner ganzen Klasse die Niederlage des SC.