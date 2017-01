Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Angreifer Raul Bobadilla vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert. Dies gab der FCA am Samstag vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim bekannt. Der 29 Jahre alte Nationalspieler aus Paraguay war 2013 vom FC Basel nach Augsburg gewechselt und erzielte seitdem 18 Tore in 81 Bundesligaspielen. "Raul weiß, was er am FCA hat und wir wissen, was wir an ihm haben", sagte Manager Stefan Reuter. "Raul ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und der unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten sehr gut tut."