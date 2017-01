Überrascht war Ralph Hasenhüttl nicht, dass der Start ins neue Fußballjahr so gut geglückt ist. "Wir sind gut vorbereitet in dieses Spiel gegangen", sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 3:0 seines Teams gegen Eintracht Frankfurt. Die Leipziger sind als Aufsteiger Tabellenzweiter und bleiben Bayernjäger Nummer eins. Nach Saisonzielen gefragt, wollte sich Hasenhüttl nicht so recht in die Karten schauen lassen. Man nehme sich kleine Schritte vor. "Ich kann - Stand heute - nicht sagen, was sich am Saisonende als Erfolg anfühlt", sagte der Österreicher dem aktuellen sportstudio.