Ein neuer Whistleblower hat Russlands angebliche Reformen zur Bewältigung der Doping-Vergangenheit stark in Zweifel gezogen. So arbeitet ein doping-belasteter Trainer trotz seiner Suspendierung offenbar weiter aktiv mit Leichtathleten. Dies hat Insider Andrej Dmitrijew in einem Interview der ARD-Dopingredaktion enthüllt. Dmitrijew filmte in Russland mit versteckter Kamera, auf einem Video vom 12. Januar dieses Jahres taucht dabei Wladimir Kasarin auf. In einer Sporthalle in Tscheljabinsk ist der erfolgreiche Coach beim Training mit einem 400-Meter-Spitzensprinter zu sehen.