Gastgeber ALBA Berlin und Bayern München treffen beim Top Four der Basketball Bundesliga im Halbfinale aufeinander. Im zweiten Halbfinale spielt der deutsche Meister Brose Bamberg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, die sich in der Qualifikation überraschend gegen den noch ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführer ratiopharm Ulm mit 72:67 durchsetzten. Das Top Four findet am 18./19. Februar in Berlin statt. Im vergangenen Jahr gewann ALBA in München den Pokal im Finale gegen die Bayern. Nun kommt es bereits im Halbfinale zur Revanche.