Am Tag nach dem Aus von Angelique Kerber machte es Serena Williams bei den Australian Open besser. Die im Vorjahr gegen Kerber unterlegene Rekordsiegerin erreichte das Viertelfinale, musste dafür aber hart arbeiten. Williams bezwang die Tschechin Barbora Strycova am Montag in Melbourne 7:5, 6:4. Nach dem Erfolg über die Nummer 16 der Tennis-Weltrangliste trifft die 35-jährige Amerikanerin am Mittwoch auf die letztjährige Halbfinalistin Johanna Konta. Die in Australien geborene Britin, die zuletzt beim WTA-Turnier in Sydney triumphierte, siegte 6:1, 6:4 gegen die Russin Jekaterina Makarowa.