Eisschnelllauf-Olympiasieger Sven Kramer aus den Niederlanden hat seinen Start beim Weltcup in Berlin am kommenden Wochenende abgesagt. Kramer konzentriert sich auf die Vorbereitung auf die Einzelstrecken-WM ab dem 9.Februar auf der Olympiabahn in Gangneung (Südkorea). Berlin ist der dritte Weltcup der Saison, den Kramer auslässt. Zuvor war der 30 Jahre alte Weltmeister bereits in Astana und Heerenveen nicht gestartet. Wegen der WM-Vorbereitung hatte Kramer am vergangenen Wochenende auch auf die Teilnahme an der niederländischen Allround-Meisterschaft verzichtet.