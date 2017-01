Christian Prokop wird offenbar neuer Handball-Bundestrainer. Dies berichtet der Sport-Informationsdienst (SID). Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Meldung bislang nicht bestätigt. Prokop, Trainer des SC DHfK Leipzig, soll das Amt laut SID am 1.April antreten und parallel bis zum 30.Juni weiter in Leipzig arbeiten. Prokop wäre Nachfolger von Dagur Sigurdsson. Prokops Nachfolger in Leipzig soll ab dem 1.Juli in Personalunion Frauen-Bundestrainer Michael Biegler werden. Nach der Frauen-WM im Dezember in Deutschland soll Biegler dann ausschließlich bei dem Bundesligisten tätig sein.