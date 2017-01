Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat sich im Training in Oberstdorf einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und muss seine Saison vorzeitig beenden. Der 28-Jährige wurde am Dienstagmorgen operiert. Der Bayer wird somit seinen Titel bei der Nordischen Ski-WM in Lahti (22.Februar bis 5.März) nicht verteidigen können. Wegen einer Erkrankung hatte Freund schon das Finale der Vierschanzen-Tournee und zwei Weltcups in Polen verpasst. In der vergangenen Woche hatte Freund in Oberstdorf wieder trainiert, um am Wochenende beim Heim-Weltcup in Willingen seine Rückkehr zu feiern.