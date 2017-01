Nach dem Play-off-Aus mit den Pittsburgh Steelers hat Quarterback Ben Roethlisberger seine Zukunft in der NFL offengelassen. "Ich werde die Off- season nutzen, um über alle Optionen nachzudenken", sagte der 34-Jährige in einem Radio-Interview. Er werde sich in einer Auszeit mit seiner Gesundheit sowie seiner Familie befassen und entscheiden, "ob es eine nächste Saison" für ihn geben werde. Der zweimalige Super-Bowl-Champion, der mit den Steelers im Halbfinale bei den New England Patriots 17:36 verloren hatte, war in den letzten Jahren häufiger von Verletzungen gestoppt worden.