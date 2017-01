Hannover 96 muss beim Rückrunden-Auftakt gegen den 1.FC Kaiserslautern auf Manuel Schmiedebach verzichten. Der Kapitän des Zweitligisten hat sich eine Verletzung am Gesäßmuskel zugezogen. Wahrscheinlich fällt der Mittelfeldspieler länger aus. Sein Kollege Marvin Bakalorz fehlte beim ersten Training der Woche krankheitsbedingt. Hannover startet am Montag (20:15 Uhr) gegen den FCK in den zweiten Saisonteil, an dessen Ende die Rückkehr in die Bundesliga stehen soll.