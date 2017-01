Grigor Dimitrow ist erstmals in das Halbfinale der Australian Open eingezogen. Der Weltranglisten-15. aus Bulgarien schlug den Belgier David Goffin in Melbourne 6:3, 6:2, 6:4 und trifft nun auf Rafael Nadal, der Milos Raonic in drei Sätzen besiegte. Für Dimitrow ist es die zweite Halbfinal-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier. Der 25-Jährige stand 2014 in Wimbledon unter den letzten Vier. Das andere Semifinale in Melbourne bestreiten am Donnerstag die Schweizer Roger Federer und Stan Wawrinka, der souverän JoWilfried-Tsonga (Frankreich) mit 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 bezwang.