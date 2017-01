Eiskunstläuferin Nicole Schott ist bei der EM in Ostrau mit einer guten Leistung in die Top Ten gelaufen. Vor der Kür am Freitag ist sie Neunte, in Führung liegt Weltmeisterin Jewgenija Medwedjewa vor ihrer russischen Teamkollegin Anna Pogorilaja. Besonders umjubelt war das Comeback der Italienerin Carolina Kostner, die auf Platz drei steht. Nathalie Weinzierl erwischte einen schlechten Tag und rangiert auf Platz 22. Damit hat Schott die Nase vorn beim Rennen um das einzige deutsche Ticket für die WM im März in Helsinki.