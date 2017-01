Ägypten und Ghana haben beim Afrika Cup in Gabun als letzte Teams den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Im Finale der Gruppe D setzte sich der siebenmalige Cup-Gewinner aus Nordafrika mit 1:0 gegen Ghana durch. Den Treffer für Ägypten erzielte Mohamed Salah vom AS Rom in der 11.Minute. Für Schlusslicht Uganda und Mali, die sich 1:1 trennten, ist das Turnier beendet. Die ersten Viertelfinals bestreiten am Samstag Burkina Faso und Tunesien sowie Senegal und Kamerun. Ghana spielt als Zweiter der Gruppe D am Sonntag gegen die Demokratische Republik Kongo, Ägypten trifft anschließend auf Marokko.