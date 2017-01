Basketball-Meister Brose Bamberg hat in der EuroLeague einen Überraschungserfolg denkbar knapp verpasst. Gegen den haushohen Favoriten Real Madrid unterlagen die Franken am 19.Spieltag nach einer spannenden Schlussphase mit 89:91 (47:51). Für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri ist es die dritte Niederlage in Folge und die zwölfte Niederlage aus 19 Spielen. In der Tabelle der 16 Teams umfassenden Liga liegen die Bamberger weiterhin auf dem elften Rang, nur die besten acht Teams nach Hin-und Rückspiel erreichen das Viertelfinale. Am Freitag (20 Uhr) gastiert Bamberg bei Olympiakos Piräus.