Die deutschen U21-Fußballer treffen in der Qualifikation zur EM 2019 auf Israel, Norwegen, Aserbaidschan, Irland und Debütant Kosovo. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz war als einer der neun Gruppenköpfe gesetzt und ist in der Gruppe fünf klarer Favorit. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Turnier, das 2019 in Italien und San Marino stattfindet. Die besten vier Gruppenzweiten spielen ein Playoff um die weiteren Plätze. Die Qualifikation beginnt bereits im März. Im Juni steht für die DFB-Auswahl die EM in Polen an.