Zum ersten Mal haben die 18 Vereine der Fußball-Bundesliga zusammengenommen die Umsatzmarke von drei Milliarden Euro geknackt. Das geht aus dem DFL-Report 2017 hervor, den die Deutsche Fußball- Liga am Donnerstag in Frankfurt am Main vorgestellt hat. Danach setzten die Klubs in der Saison 2015/16 zusammen 3,24 Milliarden Euro um. Sie stellten damit im zwölften Jahr in Serie einen Umsatzrekord auf und steigerten das Vorjahresergebnis von 2,62 Milliarden Euro um 23,71 Prozent.