Borussia Dortmund kann wieder mit Pierre-Emerick Aubameyang planen. Der zurzeit beste Torschütze der Fußball-Bundesliga hat nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup am Donnerstag am Training des Tabellenvierten teilgenommen. Damit steigen die Chancen, dass er am Sonntag in der Partie beim FSV Mainz 05 (17.30 Uhr) wieder zur Startelf gehört. Er war beim 2:1 des BVB in Bremen durch Andre Schürrle ersetzt worden. Zur Freude von Trainer Thomas Tuchel meldete sich auch Marcel Schmelzer am Donnerstag fit zurück. Der Außenverteidiger hatte in Bremen über muskuläre Probleme in der Wade geklagt.