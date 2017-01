Bei den Australian Open stehen sich Venus und Serena Williams am Samstag, 9.30 Uhr MEZ, zum ersten Mal seit 2009 wieder in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Vor knapp acht Jahren hatte Serena, mit 35 Jahren die Jüngere, in Wimbledon gewonnen. Von einer Revanche will Venus nichts wissen: "Das ist ein Wort, das ich nie benutze." Serena könnte mit einem Erfolg ihren 23.Major-Coup landen und an Steffi Graf vorbeiziehen. Venus ist mit 36 Jahren die älteste Australian-Open-Finalistin aller Zeiten. "Im tiefsten Innern bin ich aber noch ein Kind. Mein Gott, das ist alles so verrückt", sagte Venus.