Die Hoffnung von Brose Bamberg auf die Playoff-Qualifikation in der Euroleague schwindet weiter. Die Franken verpassten mit 77:83 (32:41) einen Überraschungscoup bei Olympiakos Piräus und kassierten damit die vierte Königsklassen-Niederlage in Serie. Bester Werfer des deutschen Basketball-Meisters war Nicolo Melli mit 14 Punkten. Mit sieben Erfolgen aus 20 Gruppenspielen liegt Bamberg weiterhin drei Siege hinter Rang acht, der für den Sprung in die K.o.-Runde reicht. In der Vorrunde stehen noch zehn Partien an. Am kommenden Donnerstag trifft Bamberg zuhause auf Maccabi Tel Aviv.