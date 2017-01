James Harden hat zum zweiten Mal in dieser Saison die 50-Punkte-Marke geknackt und einen NBA-Rekord aufgestellt. Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 123:118 gegen die Philadelphia 76ers 51 Punkte und kam zudem auf 13 Rebounds und 13 Assists. Es war für ihn das zweite Triple-Double - also eine Partie mit zweistelligen Werten in drei Kategorien - mit gleichzeitig über 50 Punkten in dieser Saison. Der 28-Jährige ist der erste Spieler in der Geschichte der NBA, dem das gelungen ist."Er hat so gut gespielt, wie man nur spielen kann", sagte Rockets- Coach Mike D'Antoni.