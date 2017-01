Viktoria Rebensburg hat ihren zweiten Abfahrts-Podestplatz dieser alpinen Ski-Saison knapp verpasst. Die Rennfahrerin aus Kreuth wurde in Cortina d'Ampezzo Vierte, auf die drittplatzierte Ilka Stuhec fehlten nur 0,06 Sekunden. Der Sieg ging an die letztjährige Weltcup-Gesamtsiegerin Lara Gut, die im aktuellen Klassement bis auf 30 Zähler an die Führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin herankam. Auf der Tofana-Piste in den Dolomiten kam die Italienerin Sofia Goggia auf Rang zwei. Rekordsiegerin Lindsey Vonn (USA) kam wie schon im Training in einer Linkskurve zu Fall und schied aus.