Herbstmeister Eintracht Braunschweig hat in der 2.Liga einen Fehlstart in die Rückrunde gerade so abgewendet. Bei Aufsteiger Würzburger Kickers traf Nyman in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:1)-Endstand. Durch die Punkteteilung können nun sowohl Hannover 96 als auch der VfB Stuttgart an der Eintracht vorbeiziehen. Im zweiten Samstagsspiel feierte Erzgebirge Aue einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Nazarov traf ebenfalls kurz vor Schluss zum 2:1 (0:0)-Endstand gegen den 1.FC Heidenheim und verwehrte den Ostalbstädtern den vorübergehenden Sprung auf einen Aufstiegsplatz.