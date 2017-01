Patrick Beckert hat beim Heim-Weltcup der Eisschnellläufer in Berlin am Samstag eine gute Generalprobe für die Einzelstrecken-WM auf der Olympia-Bahn in Gangneung hingelegt. Der Erfurter kam über 5000 Meter in 6:19,34 Minuten auf den fünften Platz. Er verfehlte damit seine Saison-Bestleistung nur um 0,41 Sekunden. Moritz Geisreiter aus Inzell enttäuschte hingegen in 6:31,17 Minuten auf Platz 14. Den Sieg sicherte sich der Kanadier Ted Jan Bloemen im direkten Duell gegen Beckert in 6:15,84 Minuten.