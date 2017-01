Paul Fentz hat die Top Ten bei der Eiskunstlauf-EM erreicht. Der deutsche Vize-Meister sicherte mit Platz zehn in der Kür in Ostrau/Tschechien zwei Startplätze für die EM im nächsten Jahr in Moskau. Der Titel ging zum fünften Mal an den Spanier Javier Fernandez. Weil Fentz unter die besten Zehn kam, bekommt er auch den einzigen WM-Platz Ende März in Helsinki. Zuvor waren die deutschen Eistanz-Meister Kavita Lorenz und Joti Polizoalis wie im Vorjahr auf den 14.Platz gelaufen. An der Spitze gelang Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron (FRA) eine erfolgreiche Titelverteidigung.