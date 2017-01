Der britische Schauspieler John Hurt ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, teilte sein Agent mit. Hurt spielte in rund 40 Filmen mit, von denen viele Kinogeschichte schrieben, darunter in Alan Parkers "12 Uhr nachts - Midnight Express" (1978) oder "Dead Man" (1995). Berühmt wurde Hurt vor allem durch seine Rolle in David Lynchs Film "Der Elefantenmensch" (1980). Jüngere Kinofans kennen ihn als den Besitzer des Zauberstabladens, Garrick Ollivander, in den "Harry Potter"-Filmen. Zwei Mal war Hurt für einen Oscar nominiert.